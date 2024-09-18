Erick Thohir Akui 2 Gedung BUMN di Kawasan Monas Miring

JAKARTA - Dua gedung milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di kawasan monumen nasional (Monas), Jakarta Pusat, miring. Hal ini lantaran bangunannya sudah lama alias jadul.

Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, kedua bangunan atau aset fisik perseroan tersebut sudah berdiri sejak lama. Perkara ini mendorong pemegang saham melakukan optimalisasi.

“Satu, dua gedung (milik BUMN) sudah miring karena uda dibangun lama, pak Tiko (Kartika Wirjoatmodjo) yang bilang ke saya,” ujar Erick saat ditemui di Mandiri Digital Tower, Jakarta Barat, Rabu (18/9/2024).

Adapun, total aset perseroan di kawasan Monas yang bakal dioptimalisasi sebanyak 20 gedung. Erick memastikan, pihaknya membuka diri terhadap banyak pihak, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, untuk dikerjasamakan.

Soal kemitraan tersebut, dia membantah bila aset-aset perusahaan dijual ke investor atau pihak eksternal.

Menurutnya, penataan ulang dan pemanfaatan gedung milik BUMN perlu dilakukan, mengingat pemerintah pusat, termasuk Kementerian BUMN, bakal pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim). Artinya, jika tidak dimanfaatkan dengan baik, aset-aset ini bakal terbengkalai.