Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Erick Thohir Akui 2 Gedung BUMN di Kawasan Monas Miring

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |16:58 WIB
Erick Thohir Akui 2 Gedung BUMN di Kawasan Monas Miring
Menteri BUMN Erick Thohir soal Gedung BUMN Miring (Foto: Kementerian BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Dua gedung milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di kawasan monumen nasional (Monas), Jakarta Pusat, miring. Hal ini lantaran bangunannya sudah lama alias jadul.

Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, kedua bangunan atau aset fisik perseroan tersebut sudah berdiri sejak lama. Perkara ini mendorong pemegang saham melakukan optimalisasi.

“Satu, dua gedung (milik BUMN) sudah miring karena uda dibangun lama, pak Tiko (Kartika Wirjoatmodjo) yang bilang ke saya,” ujar Erick saat ditemui di Mandiri Digital Tower, Jakarta Barat, Rabu (18/9/2024).

Adapun, total aset perseroan di kawasan Monas yang bakal dioptimalisasi sebanyak 20 gedung. Erick memastikan, pihaknya membuka diri terhadap banyak pihak, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, untuk dikerjasamakan.

Soal kemitraan tersebut, dia membantah bila aset-aset perusahaan dijual ke investor atau pihak eksternal.

Menurutnya, penataan ulang dan pemanfaatan gedung milik BUMN perlu dilakukan, mengingat pemerintah pusat, termasuk Kementerian BUMN, bakal pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim). Artinya, jika tidak dimanfaatkan dengan baik, aset-aset ini bakal terbengkalai.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190809/rumah-94kY_large.jpg
BUMN dan Danantara Percepat Distribusi Bantuan ke Aceh Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187931/purbaya-avu2_large.jpg
Purbaya Tolak Permintaan Bos Danantara Hapus Pajak BUMN: Enggak Bisa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185231/merger_bumn-mcGQ_large.jpg
3 Fakta Merger BUMN Karya Rampung Desember 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180203/bisnis-tYVr_large.jpg
Hapus Tantiem Komisaris BUMN, Ini Rencana Bisnis Krakatau Steel (KRAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179297/ceo_danantara-BTuR_large.jpg
3 Fakta Jumlah BUMN Dipangkas Jadi 230 Perusahaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/470/3179201/infrastruktur-mkMy_large.jpeg
BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement