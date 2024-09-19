Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Gaji dan Perjalanan Karier Rafael Struick Striker Timnas Indonesia

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |08:04 WIB
Intip Gaji dan Perjalanan Karier Rafael Struick Striker Timnas Indonesia
Gaji dan perjalanan karier Rafael Struick striker Timnas Indonesia (Foto: Instagram Rafael)
A
A
A

JAKARTA – Intip gaji dan perjalanan karier Rafael Struick yang kini menjadi sorotan para penggemar dan pengamat sepak bola. Pemain muda yang satu ini memang sudah banyak mencuri perhatian sejak debutnya di pertandingan Indonesia.

Rafael Struick memiliki garis keturunan Indonesia blasteran Belanda. Ayahnya, Brian Struick, berasal dari Belanda, sementara ibunya, Soraya Noraly Soedito, merupakan keturunan Suriname-Jawa. Ini membuat Rafael memiliki ikatan kuat dengan Indonesia.

Sejak kecil, Rafael menunjukkan minat dan bakat yang besar dalam sepak bola. Fokusnya untuk mengembangkan keterampilan terlihat jelas saat Ia bergabung dengan Akademi Forum Sport, tempat di mana ia mulai belajar dan mengasah kemampuan dasar sepak bolanya.

Perjalanan Rafael dalam dunia sepak bola berlanjut ketika ia pindah ke akademi RKAVV Leidschendam pada tahun 2020. Di sinilah Ia mulai mendapatkan pengalaman berharga dan memperdalam pemahamannya tentang permainan.

Keberhasilannya di RKAVV membawanya ke klub yang lebih besar, ADO Den Haag, di mana Ia bergabung dengan tim junior. Di ADO Den Haag, Rafael berpeluang untuk bermain di berbagai kategori umur mulai dari U-18 hingga U-21.

Kemampuan dan dedikasi Rafael tidak lepas dari perhatian pelatih di ADO Den Haag. Dalam waktu singkat, Ia berhasil membuktikan kemampuannya dan secara resmi menjadi bagian dari skuad utama klub tersebut.

Halaman:
1 2
