HOME FINANCE HOT ISSUE

Susi Pudjiastuti Bersyukur Pilot Susi Air Philip Mehrtens Dibebaskan Usai Disandera KKB

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |12:24 WIB
Susi Pudjiastuti Bersyukur Pilot Susi Air Philip Mehrtens Dibebaskan Usai Disandera KKB
Susi Pudjiastuti Ucapkan Bersyukur usai Pilot Susi Air Dibebaskan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens telah berhasil dibebaskan dari KKB Egianus Kogoya di wilayah Nduga. Dalam kurun waktu 1,5 tahun, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Republik Indonesia untuk membebaskan Pilot Philip.

Terkait hal itu, pemilik maskapai penerbangan Susi Air, Susi Pudjiastuti bersyukur atas kebebasan Mark Mehrtens.

"Alhamdullilahhirrabbilalamiin. Mendapat Kabar Captain Pilot Phillip Mehrtens telah kembali, sudah berada di Timika. Allah Maha Besar dan Kasih," kata Susi dikutip X, Sabtu (21/9/2024).

Susi menyampaikan juga mengucapkan terima kasihn kepada pemerintah Indonesia, baik Presiden RI Joko Widodo, Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Puspen TNI, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan semua pihak yang telah membantu pembebasan pilot Susi Air tersebut.

Sebelumnya Kaops Damai Cartenz 2024, Brigjen Faizal Ramadhani mengatakan, bahwa Satgas Operasi Damai Cartenz 2024 selama ini mengedepankan upaya soft approach daripada hard approach.

Halaman:
1 2
