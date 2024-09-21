Kisah Ibunda Sri Mulyani Dibuat Repot, Kerap Diminta Sumbangan Lantaran sang Anak Kelola Ribuan Triliun APBN

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan bahwa sang ibunda dibuat repot karena dimintai sumbangan dengan berbagai macam alasan seperti biaya perkawinan, khitanan hingga kerap kali dimintai untuk membantu biaya sekolah.

Hal ini terjadi lantaran sang Ibunda dan sang ayah bekerja sebagai dosen dan dianggap berlimpah harta.

“Nduk (Nak), kok banyak ya, orang yang datang ke rumah sekarang?” Ucap sang ibunda Retno Sriningsih Satmoko Saat suatu kali sedang bertanya kepada Anaknya.

Bahkan, Sri Mulyani dibuat bingung juga karena dirinya pun mengatakan hanya menerima gaji dan tunjangan kinerja setiap bulannya.

Hingga pada suatu hari, ketika sang ibunda baru saja menerima honorarium yang nominal nya hanya Rp25 ribu, datang seseorang yang ingin meminta bantuan untuk membiayai khitanan anaknya. Dan tanpa pikir panjang, sang ibunda langsung saja memberikan uang tersebut kepada orang yang sedang membutuhkannya itu.

“Yo uwis iki rejekine kowe (yasudah, ini rezeki kamu),” ujarnya.