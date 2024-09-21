Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Cuan Ayam Gondrong Negeri Sakura, Dijual Rp 1 Juta/Pasang

Erwin Setiawan , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |17:46 WIB
Cuan Ayam Gondrong Negeri Sakura, Dijual Rp 1 Juta/Pasang
Cuan Ayam Gondrong (Foto: Okezone)
PALEMBANG - Ayam ekor Panjang, atau dengan nama lainnya onagadori, yang berasal dari Negeri Sakura, memiliki pesona yang luar biasa bagi.

Bertubuh mungil dan memiliki ekor gondrong, yang panjangnya hingga mencapai 1, 5 meter, membuat ayam ini pun diburu para kolektor ayam hias, yang berimbas kesejahteraan pembudidayanya.

Taufik salah satu pemuda asal Palembang, Sumatera Selatan, tepatnya di jalan siaran, Kecamatan Sako, berhasil membudidayakan ayam ekor panjang sejak tiga tahun terakhir.

Untuk budidayanya sendiri tidak terlalu rumit, hanya saja kandangnya harus diberikan serbuk kayu serta tempat bertengger, agar bulu dan ekornya tetap terjaga.

Sedangkan proses breeding hingga penetasan, sama seperti ayam pada umumnya peminat ayam ekor panjang di kota Palembang khususnya, sangatlah besar. Wajar saja dirinya hampir kewalahan, mencukupi permintaan konsumen.

Halaman:
1 2
