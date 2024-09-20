Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Saksikan IG Live MNC Sekuritas-SIPF Hari Ini, Investasi Aman, Cuan dan Berkah

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |14:06 WIB
Saksikan IG Live MNC Sekuritas-SIPF Hari Ini, Investasi Aman, Cuan dan Berkah
Saksikan IG Live MNC Sekuritas Hari Ini. (Foto: Okezone.com/MNC Sekuritas)
JAKARTA - MNC Sekuritas aktif mendukung penciptaan investor baru di pasar modal dengan menyediakan beragam instrumen investasi pasar modal, seperti saham, reksa dana, obligasi, dan produk turunan lainnya.

Aktivitas investasi dapat menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan kebebasan finansial di masa depan. Meski demikian, sebagian orang masih ragu untuk mulai berinvestasi. Di Indonesia sendiri sudah ada regulator yang berperan dalam perlindungan investor yaitu Indonesia SIPF (Securities Investor Protection Fund).

Sebagai investor, pastinya Anda ingin agar investasi berjalan dengan aman, menguntungkan, dan juga membawa berkah. Melalui investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, investor dapat membantu mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang halal dan berkontribusi pada kesejahteraan umum.

Saksikan IG Live MNC Sekuritas “Investasi Aman, Cuan, Berkah” pada Jumat (20/09/2024) pukul 15.00 WIB bersama Kepala Satuan Manajemen Strategis dan Pengembangan Bisnis Indonesia SIPF Bayu Priguna dipandu oleh Head of Sharia Business & Investment Gallery

