Avrist-MNC Sekuritas Hadirkan Promo New Year, New Asset dengan Cashback hingga Rp2 Juta

Avrist-MNC Sekuritas Hadirkan Promo New Year, New Asset dengan Cashback hingga Rp2 Juta. (Foto: Okezone.com/MNC Sekuritas)

JAKARTA – Avrist Asset Management berkolaborasi dengan MNC Sekuritas menghadirkan promo “New Year, New Asset” di aplikasi online trading MotionTrade. Total bonus cashback dari promo ini mencapai hingga Rp2.000.000.

Investor wajib melakukan pembelian salah satu produk reksa dana Avrist Asset Management senilai minimum Rp1.000.000 di aplikasi MotionTrade. Adapun produk reksa dana Avrist yang termasuk dalam promo ini adalah:

Avrist Emerald Stable Fund

Avrist Bond Fund

Avrist IDX30

Avrist Indeks LQ45

Avrist Ada Saham Blue Safir

Avrist Equity Growth Fund

Investor berkesempatan mendapatkan bonus cashback berupa unit penyertaan reksa dana Avrist Emerald Stable Fund senilai Rp25.000, yang berlaku kelipatan hingga maksimum Rp100.000 per nasabah. Untuk mencapai cashback maksimum, nasabah dapat bertransaksi kelipatan Rp1.000.000 hingga total transaksi mencapai Rp4.000.000 selama periode program berlangsung.

Periode promo berlangsung dari 15 Januari 2026 hingga 16 Februari 2026, dengan periode penilaian hingga 17 April 2026. Jangan lewatkan kesempatan untuk memenangkan cashback unit penyertaan dari Avrist Asset Management! Informasi lebih lanjut mengenai promo ini dapat diakses melalui bit.ly/promoAVRIST4

.