Jangan Lewatkan Cashback untuk Transaksi Saham hingga Rp1 Miliar di MotionTrade!

JAKARTA – MNC Sekuritas menghadirkan promo cashback yang berlaku untuk nasabah individu reguler/konvensional dan syariah yang melakukan pembukaan rekening efek baru melalui aplikasi MotionTrade. Cashback berlaku untuk transaksi saham maupun waran di pasar reguler melalui aplikasi MotionTrade dengan nilai transaksi hingga Rp1 miliar.

Dalam promo ini, maksimum cashback yang dapat diperoleh adalah Rp1 juta per Single Investor Identification (SID), dengan perhitungan berdasarkan akumulasi nilai transaksi melalui MotionTrade selama periode promo. Periode promo berlangsung dari 2 Januari hingga 30 Januari 2026.

Promo ini terbatas untuk 1.000 investor baru yang membuka akun MotionTrade selama periode promo. Promo tidak berlaku bagi nasabah yang sebelumnya pernah membuka rekening efek di MNC Sekuritas, serta tidak berlaku untuk rekening margin maupun rekening institusi. Jangan lewatkan promo menarik ini dan mulailah perjalanan investasi pasar modal Anda bersama MNC Sekuritas. Informasi selengkapnya dapat diakses melalui https://bit.ly/promomotiontrade

.

Nikmati layanan investasi pasar modal dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi pengalaman investasi yang seamless. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google Play Store dan Apple App Store melalui link onelink.to/motiontrade

. MNC Sekuritas – Invest with The Best!