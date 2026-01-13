Kapan Waktu Terbaik Beli Emas?

Kapan waktu terbaik beli emas? (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Kapan waktu terbaik beli emas? Harga emas Antam (ANTM) kembali melesat Rp21.000 ke Rp2.652.000 per gram pada perdagangan Selasa 13 Januari 2026.

Sejalan dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp19.000 ke Rp2.503.000.

Lantas kapan waktu terbaik beli emas?

Secara umum, waktu terbaik membeli emas adalah ketika kamu memiliki dana lebih. Karena sifat emas yang cenderung naik dalam jangka panjang, membeli secara rutin setiap bulan (strategi DCA – Dollar Cost Averaging) sangat disarankan.

Namun jika ingin lebih optimal, masyarakat juga bisa memperhatikan faktor-faktor eksternal yang memengaruhi harga emas.

Oleh karena itu, berikut strategi cerdas untuk membeli emas:

Waktu terbaik membeli emas bisa berbeda-beda tergantung kondisi ekonomi dan harga pasar. Namun strategi paling aman tetap dengan menabung emas secara rutin, apalagi kini sudah tersedia Tabungan Emas Pegadaian yang memungkinkan beli emas mulai dari jumlah kecil.

Beli Saat Harga Turun

Pantau harga emas harian dan nilai tukar rupiah terhadap USD. Saat USD menguat dan harga emas cenderung menurun, itu bisa jadi momen terbaik membeli emas.