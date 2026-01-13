Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Kapan Waktu Terbaik Beli Emas?

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |20:05 WIB
Kapan Waktu Terbaik Beli Emas?
Kapan waktu terbaik beli emas? (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Kapan waktu terbaik beli emas? Harga emas Antam (ANTM) kembali melesat Rp21.000 ke Rp2.652.000 per gram pada perdagangan Selasa 13 Januari 2026. 

Sejalan dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp19.000 ke Rp2.503.000.

Lantas kapan waktu terbaik beli emas?

Secara umum, waktu terbaik membeli emas adalah ketika kamu memiliki dana lebih. Karena sifat emas yang cenderung naik dalam jangka panjang, membeli secara rutin setiap bulan (strategi DCA – Dollar Cost Averaging) sangat disarankan.

Namun jika ingin lebih optimal, masyarakat juga bisa memperhatikan faktor-faktor eksternal yang memengaruhi harga emas.

Oleh karena itu, berikut strategi cerdas untuk membeli emas: 

Waktu terbaik membeli emas bisa berbeda-beda tergantung kondisi ekonomi dan harga pasar. Namun strategi paling aman tetap dengan menabung emas secara rutin, apalagi kini sudah tersedia Tabungan Emas Pegadaian yang memungkinkan beli emas mulai dari jumlah kecil.

Beli Saat Harga Turun

Pantau harga emas harian dan nilai tukar rupiah terhadap USD. Saat USD menguat dan harga emas cenderung menurun, itu bisa jadi momen terbaik membeli emas.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/320/3195166//emas-N6rX_large.jpg
Investasi Emas, Segini Harga Logam Mulia Imlek 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/11/3195156//pegadaian_loud_budgeting-VqJU_large.jpeg
Kenali Loud Budgeting: Seni Berani Berhemat demi Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/622/3195085//emas_antam-Tuis_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp21.000 Jadi Rp2.652.000 per Gram, Cetak Rekor Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/622/3194873//emas_antam-hZBS_large.jpg
Harga Emas Antam Naik Rp29.000 Jadi Rp2.631.000 per Gram! Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/622/3194582//harga_emas-bGSV_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp25.000 Jadi Rp2.602.000 per Gram!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/622/3194385//harga_emas_antam-5ueF_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 9 Januari Naik Rp7.000, Termahal Rp2,5 Miliar!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement