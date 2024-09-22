Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

SPECIAL REPORT: Heboh Data 6 Juta NPWP Bocor

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 22 September 2024 |08:06 WIB
SPECIAL REPORT: Heboh Data 6 Juta NPWP Bocor
Special Report: Heboh 6 juta data NPWP bocor (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kehebohan data 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diduga bocor. Data 6 juta data NPWP diperjualbelikan dalam situs Breach Forums oleh akun bernama Bjorka pada 18 September 2024.

Tidak tanggung-tanggung, data 6 juta NPWP yang diduga bocor tersebut diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp150 juta. Selain NPWP, data yang juga terseret di antaranya nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor handphone, email dan data lainnya.

Bahkan, dalam data 6 juta NPWP tersebut ada data NPWP milik keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) termasuk anaknya Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep.

Selain mereka, sejumlah menteri juga termasuk dalam daftar seperti Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteti BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

NPWP

Informasi mengenai kebocoran data NPWP itu juga diunggah oleh perusahaan keamanan siber Falcon Feeds di platform X.

Kehebohan data 6 juta NPWP diduga bocor pertama kali disampaikan pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto yang mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums.

"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani damm menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku,” tulis dia melalui akun X @secgron.

npwp

Pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pun langsung merespons dugaan 6 juta data NPWP bocor. Pada saat kejadian, pihak DJP masih mendalami kasus dugaan kebocoran data NPWP tersebut.

"Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti saat dihubungi.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192503/ai-LNaS_large.jpg
OpenAI Jadi Pemungut PPN PMSE, Langganan ChatGPT Wajib Bayar Pajak 11 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192359/pajak-rSnl_large.jpg
Setoran Pajak Digital RI Capai RP44,55 Triliun hingga November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190819/pajak-SC5O_large.jpg
7,7 Juta Wajib Pajak Sudah Aktifkan Akun Coretax 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188042/pajak-4dMX_large.jpg
DJP Larang Pegawai Ambil Cuti Akhir Tahun untuk Kejar Target Penerimaan Pajak 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187670/pajak-PJt6_large.jpg
Penerimaan Pajak Digital Rp43,7 Triliun, DJP Tunjuk Roblox Jadi Pemungut PPN PMSE
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185829/dirjen_pajak-dTgM_large.png
Dirjen Pajak Respons Fatwa MUI soal PBB hingga DPR Colek Purbaya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement