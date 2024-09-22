Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Syarat agar Sawit RI Diakui Dunia

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Minggu, 22 September 2024 |11:25 WIB
Ini Syarat agar Sawit RI Diakui Dunia
Cara agar kelapa sawit RI diakui dunia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah mendorong percepatan sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan (ISPO) bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit. Hal ini dilakukan agar kelapa sawit Indonesia diakui dunia.

Di sisi lain, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan pemerintah telah memulai inisiasi pemanfaatan minyak sawit pada program biodiesel sejak 2019. Direktorat Jenderal Perkebunan yang didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pun terus mendorong percepatan ISPO bagi pelaku usaha pada Perkebunan Indonesia Expo (Bunex) 2024.

Sejalan dengan hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan, Heru Tri Widarto mengatakan, industri kelapa sawit memberikan kontribusi yang sangat besar, sehingga hal tersebut menjadi tantangan bagi kita dalam pemenuhan standar ISPO yang menjadi perhatian dunia dalam aspek keberlanjutan yang tentu sangat mempengaruhi daya saing sawit Indonesia di dunia Internasional.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal perkebunan yaitu dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertemakan Percepatan Sertifikasi ISPO Bagi Para Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Pendekatan Yurisdiksi.

Percepatan sertifikasi ISPO bagi para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit khususnya perkebunan kelapa sawit rakyat melalui pendekatan yurisdiksi merupakan strategi penting untuk mencapai keberlanjutan dalam industri kelapa sawit Indonesia. Sertifikasi ISPO dirancang untuk memastikan bahwa industri kelapa sawit di Indonesia telah mengikuti praktik yang ramah lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Prayudi Syamsuri yang menjadi keynote speaker menjelaskan bahwa melakukan penyederhanaan komponen dari ISPO tanpa mengganggu keberlanjutan kelapa sawit menjadi salah satu solusi untuk mendorong para pelaku usaha untuk mengikuti sertifikasi ISPO.

"Setelah dilaksanakan diskusi bersama Bapak Wakil Menteri Pertanian, sertifikasi ISPO dapat dilaksanakan dengan pendekatan yurisdiksi dengan menggunakan metode Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), dan teknik pengambilan datanya," imbuh Prayudi, Minggu (22/9/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190184/sawit-zpe3_large.jpg
Daftar 10 Provinsi Penghasil Kelapa Sawit Terbesar di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/455/3182801/sawit-SVLt_large.jpg
Potensi Besar, RI Perkuat Ekspor Lidi Sawit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180375/sawit-1DLa_large.jpg
Petani Sawit RI Naik Kelas, Kejar Produktivitas Perusahaan Perkebunan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/320/3171385/kelapa_sawit-Msou_large.jpg
RI Perkuat Riset Perkebunan Kelapa Sawit hingga Tebu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170127/sawit-efM1_large.jpg
Pertama di RI, Pabrik Gas Biometan dari Limbah Sawit Mulai Dibangun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163663/sawit-HP6r_large.jpg
Berlabel Produsen Minyak Sawit Terbesar di Dunia, Ini Cara RI Tingkatkan Produksi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement