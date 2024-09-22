Cara Pinjam Uang di DANA Premium

Cara pinjam uang di DANA Premium (Foto: Freepik)

JAKARTA – Cara pinjam uang di DANA Premium cukup mudah dan cepat. DANA memiliki dua jenis akun, yaitu Basic dan Premium.

DANA Premium merupakan versi upgrade yang menawarkan lebih banyak fitur dan keuntungan dibandingkan dengan akun Basic. Akun Premium atau Akun DANA Premium adalah Akun DANA yang dimiliki oleh Pengguna Terverifikasi, demikian dilansir dari website DANA, Minggu (22/9/2024).

Dengan peningkatan ke DANA Premium, pengguna bisa menikmati pengalaman bertransaksi yang lebih aman, cepat, nyaman dan menguntungkan.

Salah satu keuntungan utama dari DANA Premium adalah batasan saldo dan transaksi yang lebih tinggi. Pengguna akun Basic hanya bisa menyimpan saldo hingga Rp2.000,000, sedangkan akun DANA Premium bisa menyimpan hingga Rp10.000.000.

Aplikasi DANA dapat menguntungkan penggunanya karena biaya administrasi transfer antar bank yang lebih murah daripada melakukan transfer melalui aplikasi m-banking.

Berikut cara mudah jadi DANA Premium:

1. Buka aplikasi DANA

2. Tap Saya

3. Tap Verifikasi Akun Saya