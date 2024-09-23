Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Gaji 2 Pelatih Top Korban Keganasan Shin Tae-yong

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |08:05 WIB
Intip Gaji 2 Pelatih Top Korban Keganasan Shin Tae-yong
2 pelatih top korban keganasan Shin Tae-yong (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Dua pelatih top Roberto Mancini dan Graham Arnold tidak bisa mengalahkan Timnas Indonesia dalam Kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Dua pelatih kelas dunia ini menjadi keganasan Shin Tae-yong.

Keduanya memiliki gaji besar sebagai pelatih Timnas Arab Saudi dan Timnas Australia. Berikut adu gaji Roberto Mancini dengan Graham Arnold yang saat ini menjadi keganasan Shin Tae-yong:

Roberto Mancini

Mantan pelatih Manchester City, Mancini menggantikan posisi Herve Renard yang sebelumnya mundur dari kursi pelatih Arab Saudi. Mancini menandatangani kontrak sebagai pelatih Timnas Arab Saudi sampai tahun 2027.

La Gazzetta dello Sport memberikan kabar bahwa kontrak kepelatihan dari Robert Mancini di Arab Saudi disertai dengan gaji tahunan sebesar USD27 juta atau sekitar Rp432 miliar.

Roberto Mancini sudah menyiapkan sebuah strategi untuk mengalahkan Timnas Indonesia di pertandingan yang digelar pada Jumat, 6 September 2024 pukul 01.00 WIB.

