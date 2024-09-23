Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp1.368,5 Triliun di Akhir Agustus 2024, Buat Apa Saja?

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat hingga Akhir Agustus 2024. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp1.368,5 triliun pada Agustus 2024.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, 55,5% dari pagu anggaran sudah dibelanjakan Juli 2024 atau naik 16,9% secara tahunan (yoy).

"Ini 55,5% dari pagu, pagunya itu Rp2.467,5 triliun, dan realisasi ini 16,9% tumbuh di atas realisasi belanja pemerintah pusat tahun lalu," ungkap Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2024 di Jakarta, Senin (23/9/2024).

Untuk belanja dari K/L mencapai Rp703,3 triliun atau 64,5% dari pagu, dipengaruhi oleh penyaluran berbagai program bansos, pembangunan infrastruktur, sarpras hankam dan dukungan pelaksanaan pemilu.

Sedangkan Belanja Non K/L Rp665,2 triliun artinya 48,3% dari pagu, dipengaruhi oleh realisasi subsidi energi dan pembayaran manfaat pensiun.