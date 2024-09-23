Setoran Pajak Terkumpul Rp1.196,5 Triliun, Setara 60,1% dari Target 2024

JAKARTA - Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.196,54 triliun sampai Agustus 2024. Penerimaan pajak mencapai 60,16% dari target APBN 2024.

"Terdapat berita positif bahwa penerimaan bulan ini mampu menjaga momentum pertumbuhan yang sudah tercipta selama 2 bulan sebelumnya dan diharapkan tren positif tetap terjaga dibulan-bulan selanjutnya," jelas Wakil Menteri Keuangan II Thomas Dwijandono dalam konferensi pers APBN KiTA periode September 2024 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (23/9/2024).

Pria yang akrab disapa Tommy itu menuturkan PPh Non migas realisasinya sebesar Rp665,52 triliun atau 62,58 persen dari target APBN dengan pertumbuhan bruto negatif 2,46 persen.

"Meskipun masih mengalami kontraksi namun kinerja sektor ini menunjukkan perbaikan yang terlihat dari negatif growth melandai dibandingkan bulan-bulan sebelumnya," imbuhnya.

Kemudian PPN dan PPnBM realiasasinya sebesar Rp470,81 triliun atau 58,03 persen dari target APBN dengan pertumbuhan bruto 7,36 persen. Menurutnya, pertumbuhan bruto ini menunjukan sinyal ekonomi Indonesia yang juga sedang mengalami pertumbuhan.