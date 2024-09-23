Segini Gaji Fantastis Pelatih Timnas Jepang Hajime Moriyasu, Calon Lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

JAKARTA - Segini gaji fantastis pelatih Timnas Jepang Hajime Moriyasu, calon lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Apalagi, Jepang sudah mengalahkan Bahrain, Australia dalam babak Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tentunya beberapa penasaran mengenai gajinya.

Ternyata segini gaji fantastis pelatih Timnas Jepang Hajime Moriyasu, calon lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 cukup besar. Dikabarkan dia memiliki gaji sebesar USD 1 juta atau sekira Rp15,7 miliar per tahun.

Sementara itu, dia seorang manajer sepak bola dan mantan pemain Jepang yang menjadi manajer tim nasional sepak bola Jepang.

Hajime tampil lebih dari 250 kali dalam 14 tahun bersama Sanfrecce Hiroshima, termasuk satu tahun sebagai pemain pinjaman di Kyoto Purple Sanga, sebelum menghabiskan musim terakhirnya sebagai pemain profesional bersama Vegalta Sendai. Ia bermain sebanyak 35 kali untuk tim nasional Jepang.

Moriyasu menjabat sebagai pelatih Sanfrecce Hiroshima sejak musim 2004. Ia juga melatih tim nasional muda Jepang yang berpartisipasi dalam Kejuaraan Pemuda AFC 2006 dan Piala Dunia U-20 2007. Ia menjadi pelatih tim utama Hiroshima dari tahun 2007 hingga 2009 sebelum sempat melatih di Albirex Niigata.