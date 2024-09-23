Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ternyata Segini Gaji Reno Munz di Klub Bayer Leverkusen yang Bisa Gabung Timnas Indonesia Tanpa Naturalisasi

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |09:05 WIB
Ternyata Segini Gaji Reno Munz di Klub Bayer Leverkusen yang Bisa Gabung Timnas Indonesia Tanpa Naturalisasi
Ternyata segini gaji Reno Munz di klub Bayar Leverkusen yang bisa gabung Timnas tanpa naturalisasi (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata segini gaji Reno Munz di Klub Bayer Leverkusen yang bisa gabung Timnas Indonesia tanpa naturalisasi.

Sebab Shin Tae-yong meliriknya untuk memperkuat Timnas Indonesia jika memang berminat. Beberapa penasaran mengenai sosoknya hingga gajinya.

Ternyata segini gaji Reno Munz di Klub Bayer Leverkusen yang bisa gabung Timnas Indonesia tanpa naturalisasi cukup besar. Saat menjadi anggota klub Bayer Leverkusen mendapatkan Rp3,48 miliar. Namun, dia sudah tidak di klub tersebut.

Reno Munz pindah ke Greuter Furth pada musim panas lalu.Sebagai informasi, Reno Munz tak punya darah keturunan Indonesia dari kedua orangtuanya. Ayah dan ibunya sama-sama berkewarganegaraan Jerman.

Tetapi, Reno Munz diketahui lahir di Jakarta. Tepatnya, dia lahir pada 2 Oktober 2005. Hal inilah yang bisa dimanfaatkan sehingga sang pemain tak perlu dinaturalisasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
