Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Siap-Siap, Harga Tiket Pesawat Akan Turun!

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |19:30 WIB
Siap-Siap, Harga Tiket Pesawat Akan Turun!
Harga tiket pesawat bakal turun dalam waktu dekat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Siap-siap harga tiket pesawat akan turun dalam waktu dekat. Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Odo Manuhutu mengatakan harga tiket pesawat bisa turun.

Odo mengatakan saat ini Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat yang diketuai oleh Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan tengah mengkaji beberapa komponen pembentukan harga tiket yang paling ideal untuk dikurangi.

"Jadi hari ini kita akan ada rapat mengenai satgas harga tiket. Kapan akan turunnya, harapan kita dalam waktu dekat ini," ujarnya dalam media briefing secara virtual, Selasa (24/9/2024).

Lebih lanjut, Odo menjelaskan ada beberapa komponen yang dikaji oleh pemerintah sebagai upaya menurunkan harga tiket pesawat. Misalnya harga sparepart dan harga avtur yang bisa ditekan lewat penurunan bea pajak.

"Kalau kita bisa melakukan perbaikan, insyaallah akan turun beberapa persen, sehingga harga tiket domestik kita bisa kompetitif," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Odo menambahkan tingginya harga tiket di Indonesia membuat perjalanan pariwisata menggunakan pesawat terbang hanya sebesar 12% dari total perjalanan wisata masyarakat di Indonesia. Padahal menurutnya, angka itu bisa naik 2 kali lipatnya karena Indonesia merupakan negara kepulauan.

"Tujuannya (menurunkan harga tiket) pertama adalah mendorong perjalanan domestik, sehingga mencapai target 1 miliar perjalanan, kedua adalah meningkatkan jumlah wisatawan yang menggunakan pesawat," kata Odo.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185659/diskon_tarif_pesawat-HN1X_large.jpg
Jadwal, Link dan Cara Beli Tiket Diskon Pesawat untuk Libur Nataru 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184081/bandara-XJyd_large.jpg
Harga Tiket Pesawat Turun, Diskon Berlaku hingga 10 Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178308/tarif_tiket_pesawat-PxhI_large.jpg
Resmi! Tarif Tiket Pesawat Turun pada Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176725/pesawat-OpkY_large.jpg
Diskon Tarif Tiket Pesawat saat Nataru, Biaya Bahan Bakar Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/320/3160031/harga_tiket_pesawat-7bDo_large.jpg
6 Fakta Harga Tiket Pesawat Bakal Naik, Pajak Karbon Masuk Hitungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/320/3159174/avtur_pesawat_terbang-2mpA_large.jpg
Avtur dari Minyak Jelantah Bisa Bikin Harga Tiket Pesawat Turun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement