Siap-Siap, Harga Tiket Pesawat Akan Turun!

Harga tiket pesawat bakal turun dalam waktu dekat (Foto: Okezone)

JAKARTA – Siap-siap harga tiket pesawat akan turun dalam waktu dekat. Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Odo Manuhutu mengatakan harga tiket pesawat bisa turun.

Odo mengatakan saat ini Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat yang diketuai oleh Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan tengah mengkaji beberapa komponen pembentukan harga tiket yang paling ideal untuk dikurangi.

"Jadi hari ini kita akan ada rapat mengenai satgas harga tiket. Kapan akan turunnya, harapan kita dalam waktu dekat ini," ujarnya dalam media briefing secara virtual, Selasa (24/9/2024).

Lebih lanjut, Odo menjelaskan ada beberapa komponen yang dikaji oleh pemerintah sebagai upaya menurunkan harga tiket pesawat. Misalnya harga sparepart dan harga avtur yang bisa ditekan lewat penurunan bea pajak.

"Kalau kita bisa melakukan perbaikan, insyaallah akan turun beberapa persen, sehingga harga tiket domestik kita bisa kompetitif," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Odo menambahkan tingginya harga tiket di Indonesia membuat perjalanan pariwisata menggunakan pesawat terbang hanya sebesar 12% dari total perjalanan wisata masyarakat di Indonesia. Padahal menurutnya, angka itu bisa naik 2 kali lipatnya karena Indonesia merupakan negara kepulauan.

"Tujuannya (menurunkan harga tiket) pertama adalah mendorong perjalanan domestik, sehingga mencapai target 1 miliar perjalanan, kedua adalah meningkatkan jumlah wisatawan yang menggunakan pesawat," kata Odo.