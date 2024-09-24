Ketum Kadin Anindya Bakrie Bertemu Mendag, Ini yang Dibahas

JAKARTA – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie melangsungkan pertemuan dalam rangka memperingati HUT ke-59, Selasa (24/9/2024). Setidaknya ada tiga hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

Diungkap Anindya usai dilangsungkannya pertemuan, poin pertama yang didiskusikan adalah mengenai satgas impor ilegal. Menurutnya, hal ini perlu ditegaskan mengingat impor ilegal telah memberikan dampak negatif kepada pengusaha dalam negeri.

"Tadi kita bicara tiga hal yang saya rasa menarik ya. Pertama, kita berpikir bagaimana satgas import yang ilegal itu bisa ditegaskan. Karena bagaimana juga itu sangat merugikan pengusaha-pengusaha kita dalam perdagangan," ungkap Anindya.

Poin kedua disebut Anindya membahas soal bagaimana Indonesia bisa memperluas pasar ekspor baru. Di mana dikatakan Anindya, Menteri Zulhas merekomendasikan negara-negara di luar Eropa, termasuk Timur Tengah, India, dan juga negara-negara ASEAN lainnya.