Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Munaslub Kadin Ada Intervensi Pemerintah?

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Minggu, 22 September 2024 |09:50 WIB
Apakah Munaslub Kadin Ada Intervensi Pemerintah?
Munaslub Kadin 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dipastikan tidak ada intervensi dari pemerintah yang digelar pada 14 September 2024 di Jakarta.

"Tidak ada inisiatif pemerintah di Munaslub. Semua murni dari Kadin Daerah dan asosiasi sebagai anggota luar biasa," kata Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Nita Yudi yang juga Sekretaris Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/9/2024).

Dia menyatakan bahwa Munaslub Kadin Indonesia diselenggarakan berdasarkan masukan sebelumnya dan surat permintaan resmi dari para ketua umum Kadin Daerah.

"Munaslub kemudian dijalankan karena Dewan Pertimbangan Kadin harus dapat memfasilitasi dan menjalankan Munaslub yang telah diminta," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Harian Jaringan Pengusaha Nasional Widiyanto Saputro menyebut penyelenggaraan munaslub bukan inisiatif dari ketua umum terpilih Anindya Bakrie dan juga tidak ada permintaan maupun arahan dari pengusaha yang akrab disapa Anin tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/16/320/3104983/munas_kadin-V3ja_large.jpg
Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid Kompak Hadir di Munas Konsolidasi Kadin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/320/3063060/undangan-munaslub-kadin-2024-tak-sah-arsjad-rasjid-tetap-jadi-ketua-umum-dqpJazzAS6.jpg
Undangan Munaslub Kadin 2024 Tak Sah, Arsjad Rasjid Tetap Jadi Ketua Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/320/3063059/hasil-munaslub-2024-putuskan-anindya-bakrie-jadi-ketum-kadin-GE3oBZboIc.jfif
Hasil Munaslub 2024 Putuskan Anindya Bakrie Jadi Ketum Kadin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/28/320/2432195/bakal-jadi-ketum-kadin-arsjad-rasjid-terima-kasih-sahabat-saya-pak-anindya-m33W8Ln7Yl.jpg
Bakal Jadi Ketum Kadin, Arsjad Rasjid: Terima Kasih Sahabat Saya Pak Anindya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/27/320/2431660/anggota-banyak-yang-positif-covid-19-munas-kadin-tetap-digelar-0SIRkLGXvU.jpg
Anggota Banyak yang Positif Covid-19, Munas Kadin Tetap Digelar?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/27/320/2431648/demi-kemanusiaan-sejumlah-tokoh-kadin-minta-munas-kendari-ditunda-kocGbGq6pB.jpg
Demi "Kemanusiaan", Sejumlah Tokoh Kadin Minta Munas Kendari Ditunda
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement