HOME FINANCE HOT ISSUE

Menperin Bertemu Ketum Kadin Anindya Bakrie, Bahas Apa?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |14:39 WIB
Menperin Bertemu Ketum Kadin Anindya Bakrie, Bahas Apa?
Anindya Bakrie Bertemu Menperin Agus Gumiwang. (Foto: Okezone.com/Kemenperin)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita bertemu Anindya Bakrie yang dipilih menjadi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam Munaslub yang dilakukan beberapa waktu lalu. Menperin pun memberikan ucapan selamat kepada Anindya.

“Kepada Ketua Umum dan Pengurus Kadin Indonesia yang baru, kami menyampaikan ucapan selamat atas selesainya Munaslub yang menghantarkan Pak Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029,” ujar Menperin, Jumat (20/9/2024).

Selain memberikan selamat, Menperin juga mengutarakan keinginannya agar Kemenperin dan Kadin senantiasa bekerja sama dalam membangun industri manufaktur Indonesia. Menperin juga mengajak Anindya berkolaborasi dalam perumusan peta jalan atau roadmap bagi pembangunan industri manufaktur lima tahun ke depan.

“Oleh karena itu untuk membangun roadmap tersebut, dalam waktu dekat disepakati akan ada pertemuan antara Kemenperin dengan Kadin Indonesia, dan melibatkan seluruh asosiasi industri binaan Kemenperin,” jelas Menperin.

Lebih jauh, Menperin Agus mengungkapkan, berbagai kerja sama antara Kemenperin dengan Kadin Indonesia akan terus didorong agar semakin optimal dan sejalan dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional atau RIPIN. Diharapkan kerja sama kedua pihak dapat memberikan manfaat bagi pelaku industri.

