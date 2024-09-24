Cara Hasilkan Uang dari Aplikasi Ini, Cek di Sini

JAKARTA - Cara menghasilkan uang di media sosial dengan aman. Di zaman yang sudah serba canggih, kini masyarakat bisa dengan mudah menghasilkan uang dari media sosial tanpa harus keluar rumah.

Berikut cara yang bisa dilakukan untuk menghasilkan uang dari media sosial dengan cepat, mudah, dan pastinya aman.

1. Melakukan survei online di Atta Poll

Atta Poll merupakan aplikasi yang menyediakan survei yang ketika sudah pengguna isi, hasilnya bisa dicairkan menjadi saldo PayPal atau bisa saldo lainnya.

2. Menjadi content creator di TikTok

TikTok merupakan aplikasi media sosial yang sedang naik-naiknya. Banyak pengguna akun TikTok yang menghasilkan seorang influencer atau content creator yang berbakat. Ketika pengguna sudah membuat konten dan berhasil mendapatkan viewers, seseorang itu akan lebih mudah menarik perhatian brand untuk mengajak kerjasama dari sang content creator.

Pengguna TikTok juga bisa melakukan live streaming dan menghasilkan uang dengan cara berjualan, atau mendapatkan gift dari viewers pengguna akun tersebut.

3. Bermain game online di MAGER

MAGER merupakan aplikasi untuk pengguna yang suka bermain game. Ada banyak misi dan permainan yang bisa diselesaikan dengan imbalan uang dan hadiah menarik lainnya.

4. Membaca berita online di Cashzine

Anda juga bisa mendapatkan bayaran dengan membaca berita online. Ketika selesai membaca dan uang diterima, pengguna dapat mentransfer uang ke rekening bank atau akun lainnya.

5. Membaca artikel di Buzzbreak

Buzzbreak merupakan aplikasi berita artikel yang bisa menghasilkan uang. Setelah pengguna membaca artikel dan menonton sejumlah video, pengguna akan mendapatkan poin dan bisa ditukarkan melalui saldo e-wallet.