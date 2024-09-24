7 Aplikasi Game Penghasil Uang Langsung ke Rekening

JAKARTA - 7 aplikasi game penghasil uang langsung ke rekening. Banyak aplikasi game yang memungkinkan dapat menghasilkan uang langsung ke rekening.

Ada beberapa aplikasi game penghasil uang yang benar-benar menghasilkan keuntungan. Pengguna dapat mencoba salah satu dari tujuh aplikasi game berikut ini jika pengguna ingin mendapatkan uang langsung ke rekening:

1. Mobile Legends: Bang Bang

Di Indonesia, Mobile Legends adalah game MOBA yang sangat populer. Selain menikmati bermain, pengguna juga dapat menghasilkan uang dengan mengikuti turnamen atau kompetisi yang diadakan oleh berbagai organisasi.

Beberapa turnamen menawarkan hadiah uang tunai yang dapat langsung dikreditkan ke rekening anda.

2. League of Kingdoms

Salah satu game MMO Strategy blockchain pertama di dunia, League of Kingdoms memungkinkan anda bermain untuk mendapatkan uang tambahan. Ada tema peperangan di League of Kingdoms.

Di sana, pemain dapat membangun kerajaan, mengumpulkan sumber daya pertanian, berburu monster, dan bertarung dengan pemain lain. Game ini memungkinkan anda mendapatkan token NFT dengan membangun kerajaan yang mencakup bangunan, fasilitas, benteng pertahanan, dan pasukan perang.

3. MPL (Mobile Premier League)

MPL adalah platform game yang menawarkan berbagai permainan dan kompetisi dengan hadiah uang tunai. Anda dapat memainkan berbagai jenis game seperti puzzle, kuis, dan game arcade.

Poin yang sudah anda kumpulkan dapat ditukarkan dengan uang yang langsung masuk ke rekening.

4. Arena of Valor

Anda juga dapat memainkan game MOBA besutan Level Infinite untuk mendapatkan lebih banyak uang. Arena of Valor adalah game yang bersaing dengan Mobile Legends.

Anda juga dapat mendapatkan uang ekstra dalam game ini dengan mengumpulkan banyak diamond, yang dapat anda jual kepada pemain lain. Jika telah menguasai game ini, dapat mengikuti berbagai kompetisi yang memberikan hadiah uang kepada pemenang.