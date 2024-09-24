5 Aplikasi Penghasil Uang untuk Pelajar dan Mahasiswa untuk Tambahan Uang Saku

JAKARTA - 5 aplikasi penghasil uang untuk pelajar dan mahasiswa untuk tambahan uang saku. Dalam era digital saat ini, semakin banyak cara bagi pelajar dan mahasiswa untuk mendapatkan uang tambahan hanya dengan memanfaatkan smartphone mereka.

Berbagai aplikasi hadir untuk membantu kamu mengisi waktu luang dengan aktivitas produktif yang bisa menghasilkan uang.

BACA JUGA: 7 Aplikasi Game Penghasil Uang Langsung ke Rekening

Berikut ini adalah 5 aplikasi penghasil uang yang cocok untuk pelajar dan mahasiswa:

1. Swagbucks

Swagbucks adalah salah satu aplikasi siswa yang paling populer untuk menghasilkan uang. Setelah menyelesaikan tugas-tugas sederhana di aplikasi, pengguna menerima poin yang disebut Swagbucks, yang dapat ditukar dengan uang tunai atau voucher.

Mengisi survei, menonton video, berbelanja online, dan mencoba permainan baru adalah beberapa aktivitas yang dapat Anda lakukan.

2. Google Opinion Rewards

Aplikasi Google Opinion Rewards memungkinkan kamu mendapatkan uang hanya dengan memberikan opini melalui survei yang disediakan Google. Survei yang diberikan biasanya singkat dan dapat diselesaikan dalam beberapa menit.

Setiap survei yang diselesaikan akan memberikanmu kredit Google Play yang bisa digunakan untuk membeli aplikasi, game, atau item digital lainnya.

BACA JUGA: 5 Aplikasi Penghasil Uang Rp50 Ribu per Hari Tanpa Undang Teman Terbukti Membayar

3. Cashzine

Cashzine adalah aplikasi membaca berita yang memungkinkan pengguna mendapatkan uang dengan membaca dan berbagi berita di platform mereka. Aplikasi ini menawarkan koin setiap kali kamu membaca artikel atau membagikan berita ke teman-temanmu.

Koin yang dikumpulkan bisa ditukar dengan uang tunai melalui PayPal atau transfer bank lokal.