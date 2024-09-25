Ternyata Gaji Pecco Bagnaia Juara MotoGP Dunia 3 Kali Lipat Lebih Rendah Dibandingkan Marc Marquez

JAKARTA - Ternyata gaji Pecco Bagnaia juara MotoGp dunia 3 kali lipat lebih rendah dibandingkan Marc Marquez. Adapun dia terkenal dengan berstatus juara dunia MotoGP 2022 dan 2023.

Tentunnya penggemar balap MotoGP penasaran dengan sosoknya. Salah satunya mengenai karier hingga gajinya.

Ternyata gaji Pecco Bagnaia juara MotoGp dunia 3 kali lipat lebih rendah dibandingkan Marc Marquez. Dikabarkan, dia mendapat 7 juta euro per musim atau setara Rp 119 miliar per tahun. Namun kenyataannya, Bagnaia bisa mendapat penghasilan hingga 10 juta euro setara Rp 170 miliar setiap musim per tahun 2025 tergantung dari hasil yang ditorehkan.

Sedangkan, gaji Marc Marquez di tim pabrikan Ducati diperkirakan mencapai 12 juta euro per musim atau sekitar Rp206 miliar per musim.

Sementara itu, Francesco Bagnaia merupakan salah satu anak didik Valentino Rossi yang berkarier di MotoGP. Selain dirinya, ada Luca Marini, Marco Bezzecchi, hingga Franco Morbidelli yang merupakan jebolan akademi balap Valentino Rossi, VR46 Academy, yang kini berkarier di MotoGP.