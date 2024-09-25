Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ternyata Gaji Pecco Bagnaia Juara MotoGP Dunia 3 Kali Lipat Lebih Rendah Dibandingkan Marc Marquez

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |09:42 WIB
Ternyata Gaji Pecco Bagnaia Juara MotoGP Dunia 3 Kali Lipat Lebih Rendah Dibandingkan Marc Marquez
Ternyatagaji Pecco Bagnaia juara MotoGp 3 kali lipat lebih rendah dibandingkan Marc Marquez ( Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata gaji Pecco Bagnaia juara MotoGp dunia 3 kali lipat lebih rendah dibandingkan Marc Marquez. Adapun dia terkenal dengan berstatus juara dunia MotoGP 2022 dan 2023.

Tentunnya penggemar balap MotoGP penasaran dengan sosoknya. Salah satunya mengenai karier hingga gajinya.

Ternyata gaji Pecco Bagnaia juara MotoGp dunia 3 kali lipat lebih rendah dibandingkan Marc Marquez. Dikabarkan, dia mendapat 7 juta euro per musim atau setara Rp 119 miliar per tahun. Namun kenyataannya, Bagnaia bisa mendapat penghasilan hingga 10 juta euro setara Rp 170 miliar setiap musim per tahun 2025 tergantung dari hasil yang ditorehkan.

Sedangkan, gaji Marc Marquez di tim pabrikan Ducati diperkirakan mencapai 12 juta euro per musim atau sekitar Rp206 miliar per musim.

Sementara itu, Francesco Bagnaia merupakan salah satu anak didik Valentino Rossi yang berkarier di MotoGP. Selain dirinya, ada Luca Marini, Marco Bezzecchi, hingga Franco Morbidelli yang merupakan jebolan akademi balap Valentino Rossi, VR46 Academy, yang kini berkarier di MotoGP.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/320/3193114//gaji_pekerja_jakarta-7JZI_large.jpg
Pekerja Jakarta Gaji Rp6,5 Juta Masuk Kategori Penerima Bantuan, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192492//purbaya-L1nS_large.jpg
Purbaya Tambah Rp7,66 Triliun untuk THR dan Gaji ke-13 Guru ASN 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190775//pekerja-O52H_large.jpg
PP Pengupahan Baru Terbit: Ini Aturan Lengkap soal Upah Minimum, Pekerja Wajib Tahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190532//indra_sjafrie-Qbsf_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Indra Sjafri di Timnas Indonesia yang Resmi Dipecat PSSI Usai Gagal di SEA Games 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188471//ump-Wqih_large.jpg
Kenaikan UMP 2026: Aturan Sudah Diteken, Tinggal Diumumkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185236//gaji_kurir-JcAe_large.jpg
Berapa Gaji Kurir Ekpedisi per Bulan? 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement