Adu Gaji Pelatih Carlos Pena di Persija Jakarta dengan Bojan Hodak di Persib Bandung, Bak Bumi dan Langit

Adu gaji pelatih Carlos Pena di Persija Jakarta dengan Bojak Hodak di Persib Bandung(Foto: Instagram)

JAKARTA - Adu gaji pelatih Carlos Pena di Persija Jakarta dengan Bojan Hodak di Persib Bandung, bak bumi dan langit menarik dikulik.

Keduanya merupakan mantan pemain asing yang memiliki kemampuan hebat. Untuk itu, beberapa penasaran mengenai gaji yang didapatkannya.

Berikut adu gaji pelatih Carlos Pena di Persija Jakarta dengan Bojan Hodak di Persib Bandung:

-Carlos Pena

Persija dan Carlos Pena telah menjalin kesepakatan untuk berjuang bersama dalam mengarungi persaingan Liga 1 2024/2025. Ia akan menahkodai Firza Andika dan kolega selama satu musim ke depan.

Ternyata segini gaji Carlos Pena, pelatih baru Persija Jakarta yang dulunya jebolan Barcelona ini bisa mencapai puluhan miliaran. Apalagi, saat menjadi pemain saja bisa mencapai Rp3,48 miliar.

Meskipun, Persija belum mengungkapkan berapa gaji yang bakal diterima Carlos Pena. Sementara itu, dia mengaku sangat senang bisa datang ke Persija. Eks pelatih Ratchaburi FC ini tidak sabar untuk berjuang membawa klub barunya kembali berjaya.

"Saya senang berada disini. Klub dan fans menyambut baik. Saya tidak sabar memberikan segalanya dan memberikan prestasi untuk Persija," kata Pena.