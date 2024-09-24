Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Adu Gaji Pelatih Carlos Pena di Persija Jakarta dengan Bojan Hodak di Persib Bandung, Bak Bumi dan Langit

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |07:49 WIB
Adu Gaji Pelatih Carlos Pena di Persija Jakarta dengan Bojan Hodak di Persib Bandung, Bak Bumi dan Langit
Adu gaji pelatih Carlos Pena di Persija Jakarta dengan Bojak Hodak di Persib Bandung(Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Adu gaji pelatih Carlos Pena di Persija Jakarta dengan Bojan Hodak di Persib Bandung, bak bumi dan langit menarik dikulik.

Keduanya merupakan mantan pemain asing yang memiliki kemampuan hebat. Untuk itu, beberapa penasaran mengenai gaji yang didapatkannya.

Berikut adu gaji pelatih Carlos Pena di Persija Jakarta dengan Bojan Hodak di Persib Bandung:

-Carlos Pena

Persija dan Carlos Pena telah menjalin kesepakatan untuk berjuang bersama dalam mengarungi persaingan Liga 1 2024/2025. Ia akan menahkodai Firza Andika dan kolega selama satu musim ke depan.

Ternyata segini gaji Carlos Pena, pelatih baru Persija Jakarta yang dulunya jebolan Barcelona ini bisa mencapai puluhan miliaran. Apalagi, saat menjadi pemain saja bisa mencapai Rp3,48 miliar.

Meskipun, Persija belum mengungkapkan berapa gaji yang bakal diterima Carlos Pena. Sementara itu, dia mengaku sangat senang bisa datang ke Persija. Eks pelatih Ratchaburi FC ini tidak sabar untuk berjuang membawa klub barunya kembali berjaya.

"Saya senang berada disini. Klub dan fans menyambut baik. Saya tidak sabar memberikan segalanya dan memberikan prestasi untuk Persija," kata Pena.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/320/3183950/jurusan_akutansi_gaji_besar-JQuf_large.jpg
5 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Akuntansi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/455/3180280/ai-oyjq_large.jpg
92 Juta Pekerjaan Siap Digantikan, RI-Australia Bahas AI untuk Daya Saing Bisnis Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/622/3176844/rupiah-9EeV_large.jpg
Daftar 5 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Teknik Informatika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/455/3175622/kluivert-1mxl_large.jpg
Adu Bayaran Termahal Pelatih Patrick Kluivert dengan Herve Renard, Bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/622/3169202/lulusan-aMOW_large.jpg
Daftar 10 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Sastra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/455/3167582/kerja-iMJu_large.jpg
Daftar 10 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Teknik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement