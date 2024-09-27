4 Agenda Emiten Hari Ini, Ada RUPS Bank Permata hingga Maybank

JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah emiten menggelar aksi korporasi hari ini. Setidaknya ada empat agenda emiten hari ini.

Ada beberapa perbankan yang menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Antara lain PT Bank Permata Tbk dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Selain itu, PT Panca Anugrah Wisesa Tbk juga akan menggelar RUPS. Melansir laman BEI, Jumat (27/9/2024), berikut adalah aksi korporasi hari ini.

1. BNLI

Pemberitahuan RUPS Bank Permata Tbk di World Trade Center II (WTC II), Lantai 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920