Ramai Video Syur Guru-Murid di Gorontalo, Ternyata Segini Gaji Guru di Indonesia

Ramai video syur guru-murid, ternyata segini gaji guru di Indonesia ( Foto : Freepik)

JAKARTA - Ramai video syur guru-murid di Gorontalo, ternyata segini gaji guru di Indonesia.

Tentunya warganet penasaran mengenai penghasilan seorang guru. Sebab, pelaku persetebuhan itu memberikan imbalan akan membiaya sekolah muridnya. Termasuk gajinya.

Untuk itu ramai video syur guru-murid di Gorontalo, ternyata segini gaji guru dDi Indonesia berbeda-beda. Hal ini tergantung golongannya. Gaji guru PNS di Indonesia pada tahun 2024 diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024. Berikut rincian gaji guru PNS berdasarkan golongan:

Golongan I

Golongan IA: Rp1.685.700–Rp2.522.600, Golongan IB: Rp1.840.800–Rp2.670.700, Golongan IC: Rp1.918.700–Rp2.783.700, Golongan ID: Rp1.999.900–Rp2.901.400

Golongan II

Golongan IIA: Rp2.184.000–Rp3.643.400, Golongan IIB: Rp2.385.000–Rp3.797.500, Golongan IIC: Rp2.485.900–Rp3.958.200, Golongan IID: Rp2.591.100–Rp4.125.600