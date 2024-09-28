Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menjaga Ketahanan Pangan RI Lewat Rembuk Tani

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |16:52 WIB
Menjaga Ketahanan Pangan RI Lewat Rembuk Tani
Dirut Pupuk Indonesia di Lombok (Foto: Okezone)
A
A
A

LOMBOK - Menjaga ketahanan pangan Indonesia lewat Rembuk Tani yang diinisiasi PT Pupuk Indonesia (Persero). Kali ini, Pupuk Indonesia mengumpulkan ratusan petani di Kecamatan Sembalun, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pupuk Indonesia berkomitmen membantu petani dalam penyaluran pupuk subsidi tepat sasaran, transfer teknologi pertanian hingga peningkatan produktivitas hasil pertanian.

"Ketahanan pangan super penting, Indonesia memiliki Presiden yang fokus ke pertanian karena urusan masa depan," kata Direktur Utama Pupuk Indonesia Rachmad Pribadi saat acara Rembuk Tani dengan tema Tingkatkan Produktivitas untuk Ketahanan Pangan Nasional Melalui Pemupukan 6 Tepat di Kecamatan Sembalun, Lombok, NTB, Sabtu (28/9/2024).

Rahmad menambahkan, dengan Rembuk Tani ini akan diketahui semua masalah di pertanian, mulai dari pendataan pupuk subsidi hingga kesulitan petani mendapatkan pupuk subsidi. Saat ini pemerintah telah meningkatkan kuota pupuk subsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton pada tahun ini.

"Jadi kita berkumpul, rembuk menggagas bagaimana Indonesia bisa segera mandiri pertaniannya," katanya.

Halaman:
1 2
