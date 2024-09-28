Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Stok BBM Ditambah, Ekonomi Bergerak Jelang MotoGP Mandalika 2024

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |17:37 WIB
Stok BBM Ditambah, Ekonomi Bergerak Jelang MotoGP Mandalika 2024
Stok BBM MotoGP Mandalika (Foto: Okezone)
A
A
A

LOMBOK - Pertamina menambah stok semua jenis BBM hingga lima kali lipat dan LPG hingga 54,6% saat MotoGP Mandalika 2024 dinilai sangat tepat.

Tidak hanya mendukung kesuksesan ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024 atau MotoGP Mandalika, 27-29 September 2024, upaya tersebut juga akan mendorong pergerakan ekonomi lokal.

”Ini langkah preventif dan berhati-hati agar MotoGP berjalan lancar. Tetapi tidak hanya itu, karena dari aspek ekonomi dan bisnis, secara tidak langsung, penambahan BBM dan LPG saat MotoGP juga sangat berdampak terhadap ekonomi lokal. Akan terjadi efek domino pada masyarakat," kata pengamat ekonomi bisnis Universitas Mataram Muhammad Firmansyah, Lombok, Sabtu (28/9/2024).

Dengan penambahan stok BBM dan LPG, kata dia, gelaran MotoGP akan lancar, kebutuhan masyarakat terjamin, dan menutup peluang munculnya spekulan. Dengan demikian, aktivitas ekonomi juga bisa bergerak lebih cepat.

Sebagai contoh Firmansyah menyebut, bisnis makanan dan minuman merupakan salah satu sektor yang akan merasakan dampak positifnya. Apalagi, penjualan tiket terus meningkat dan diharapkan bisa lebih tinggi dari jumlah penonton MotoGP 2023, yakni 102 ribu penonton.

