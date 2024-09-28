Contoh Jawaban Tujuan Karir Anda Adalah? Ini Jawabannya saat Interview Kerja

JAKARTA - Contoh jawaban tujuan karir Anda adalah? Saat interview kerja. Menjadi hal yang penting untuk dipelajari oleh seorang pelamar kerja. Biasanya akan ditanya mengenai tujuan karir atau rencana karir oleh interview user dan HRD perusahaan.

Pertanyaan tujuan karir ini biasanya berupa apa tujuan karir Anda dalam 5 tahun ke depan?” atau jelaskan tujuan karir Anda dan bagaimana Anda mencapainya?

Mungkin beberapa orang masih ada yang belum paham dengan tujuan karir. Lalu, apa yang dimaksud dengan tujuan karir?

Menurut Ahmad Karim dalam Manajemen Sumber Daya Manusia, menjelaskan bahwa tujuan karir adalah hal yang penting karena membantu seorang individu untuk mencapai tujuannya.

Sedangkan menurut Mansur Chadi Mursid dalam buku Manajemen Kualitas Karyawan, tujuan karir adalah pernyataan tentang posisi masa depan di mana seseorang berupaya mencapai sebagai bagian dari karir hidupnya.

Berikut 10 contoh jawaban tujuan karir wawancara kerja yang dirangkum Okezone, Sabtu (28/9/2024):