Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Jawaban Pertanyaan Rencana Jangka Panjang dan Pendek saat Interview Kerja

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |20:15 WIB
Jawaban Pertanyaan Rencana Jangka Panjang dan Pendek saat Interview Kerja
Interview Kerja (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jawaban pertanyaan rencana jangka panjang dan pendek saat interview kerja. Pada proses interview, pertanyaan yang diajukan oleh rekruter sangatlah beragam. Salah satu pertanyaan yang sering diajukan adalah pertanyaan mengenai rencana jangka panjang dan jangka pendek.

Pertanyaan tersebut diajukan untuk melihat bagaimana seseorang merencanakan masa depannya. Berikut cara menjawab pertanyaan rencana jangka panjang dan jangka pendek yang sudah dirangkum oleh Okezone Sabtu (28/9/2024):

Pertanyaan Rencana Jangka Pendek

Pertanyaan rencana jangka pendek biasanya ditanyakan untuk melihat apakah kandidat memiliki pandangan yang realistis dengan pekerjaan yang dilamar. Jangan lupa untuk memperhatikan poin ini dalam menjawab pertanyaan jangka pendek:

1. Rencana realistis

Dalam menjawab pertanyaan ini pastikan kamu menyusun rencana dengan realistis dan bisa dicapai.

2. Sampaikan keinginan untuk mengembangkan skill

Dari rencana yang dibuat pastikan untuk mencantumkan bahwa ingin mengembangkan skill yang relevan dengan posisi di perusahaan

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3191931/bsu-xrFw_large.jpg
Kado Manis untuk Pekerja: BSU Rp600.000 Cair
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/622/3191934/wfa-Wk9c_large.jpg
Pekerja Swasta WFA 29-31 Desember 2025, Ini Ketentuannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190937/menaker_soal_wfa_pekerja-jqPp_large.jpg
Menaker Ungkap Alasan Imbau Pegawai Swasta WFA 29-31 Desember 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190856/shinta-OJza_large.jpg
Pegawai Diimbau WFA 29-31 Desember 2025, Pengusaha: Jangan Ganggu Jalannya Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190648/menaker-DlhV_large.png
Menaker Imbau Pegawai Swasta WFA 29-31 Desember 2025, Gaji Jangan Dipotong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181148/uu_ketenagakerjaan-MIOw_large.jpg
UU Ketenagakerjaan Baru, Skema PHK dan Pengupahan Bakal Diubah 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement