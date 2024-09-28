Jawaban Pertanyaan Rencana Jangka Panjang dan Pendek saat Interview Kerja

JAKARTA - Jawaban pertanyaan rencana jangka panjang dan pendek saat interview kerja. Pada proses interview, pertanyaan yang diajukan oleh rekruter sangatlah beragam. Salah satu pertanyaan yang sering diajukan adalah pertanyaan mengenai rencana jangka panjang dan jangka pendek.

Pertanyaan tersebut diajukan untuk melihat bagaimana seseorang merencanakan masa depannya. Berikut cara menjawab pertanyaan rencana jangka panjang dan jangka pendek yang sudah dirangkum oleh Okezone Sabtu (28/9/2024):

Pertanyaan Rencana Jangka Pendek

Pertanyaan rencana jangka pendek biasanya ditanyakan untuk melihat apakah kandidat memiliki pandangan yang realistis dengan pekerjaan yang dilamar. Jangan lupa untuk memperhatikan poin ini dalam menjawab pertanyaan jangka pendek:

1. Rencana realistis

Dalam menjawab pertanyaan ini pastikan kamu menyusun rencana dengan realistis dan bisa dicapai.

2. Sampaikan keinginan untuk mengembangkan skill

Dari rencana yang dibuat pastikan untuk mencantumkan bahwa ingin mengembangkan skill yang relevan dengan posisi di perusahaan