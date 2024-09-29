Pegadaian Dukung Kemajuan Sepak Bola Melalui Perhelatan Liga 2

Pegadaian kembali menjadi sponsor utama Liga 2 Musim 2024-2025, setelah sebelumnya juga menjadi sponsor untuk Pegadaian Liga 2 Musim 2023-2024. (Foto:dok Pegadaian)

Jakarta-PT Pegadaian menunjukan komitmennya dalam mendukung kemajuan dunia olahraga nasional, salah satunya melalui kompetisi olahraga bergengsi yaitu sepak bola Liga 2. Pegadaian kembali menjadi sponsor utama Liga 2 Musim 2024-2025, setelah sebelumnya juga menjadi sponsor untuk Pegadaian Liga 2 Musim 2023-2024.

Selain ingin membangkitkan dan meningkatkan kualitas para atlet muda khususnya pada olahraga sepak bola Pegadaian hadir untuk membangkitkan perekonomian daerah sekaligus menghibur masyarakat Indonesia untuk mendukung klub sepakbola favorit di daerahnya masing-masing.

Pada kompetisi Pegadaian liga 2 musim 2024-2024 ini, Pegadaian berharap kualitas kompetisi dapat ditingkatkan, sportivitas para pendukung terjaga sampai dengan perhelatan ini selesai di tahun depan, ekonomi daerah pun dapat ikut terdorong. Pasalnya ada berbagai aspek yang ingin dicapai melalui Pegadaian Liga 2, diantaranya dari segi economic value dan social value.