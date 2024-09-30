Transaksi Gampang Tanpa Ribet, Begini Jalan Ninjanya!

JAKARTA - Siapa bilang transaksi keuangan harus ribet? Dengan kehadiran aplikasi mobile banking, berbagai transaksi yang dulu mengharuskan kita ke cabang atau ATM kini bisa diselesaikan hanya dengan beberapa kali klik di HP.

Salah satu inovasi yang bakal bikin hidup kamu lebih praktis adalah fitur “Favorit Kamu” untuk memudahkanmu melakukan transaksi yang personalized di layar homescreen wondr by BNI.

Simak 4 alasan kenapa kamu wajib mulai pakai fitur “Favorit Kamu” sekarang juga:

1. Transaksi Kilat Tanpa Repot

Kamu pasti pernah mengalami momen di mana kamu perlu segera transfer uang ke keluarga atau teman dekatmu. Nah, fitur "Favorit Kamu" hadir sebagai solusi! Dengan menyimpan penerima atau tagihan favorit, kamu tidak perlu lagi memasukkan detail transaksi berulang-ulang.

Bahkan saat kamu sudah beberapa kali melakukan transaksi tersebut, tujuan transaksi akan secara otomatis masuk ke dalam Penerima Favorit di layar homescreen kamu. Fitur ini tersedia untuk transaksi Transfer, Virtual Account, E-Wallet, Transfer Luar Negeri, serta Bayar dan Beli.