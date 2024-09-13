Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BNI Ventures Jembatani Startup dan Perbankan Lewat Match Arc, Ini Tujuannya

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |15:23 WIB
BNI Ventures Jembatani Startup dan Perbankan Lewat Match Arc, Ini Tujuannya
BNI Ventures jembatani startup dengan perbankan (Foto: BNI)
JAKARTA – Pelaku startup dan perbankan kumpul dalam platform business matchmaking bernama Match Arc yang digelar BNI Ventures. Anak usaha PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI yang bergerak di industri modal ventura, terus memperluas perannya dalam mendukung perkembangan ekosistem startup di Indonesia.

Bekerja sama dengan BLOCK71 dan Innovation Factory, Match Arc bertujuan untuk menghubungkan startup dengan unit kerja dan anak perusahaan di bawah naungan BNI Group, memperkuat kolaborasi antara dunia perbankan dan teknologi.

Acara ini tak hanya membuka peluang kerja sama antara startup dan korporasi, tetapi juga menciptakan ruang bagi inovasi dan sinergi yang lebih luas di era digital.

CEO BNI Ventures Eddi Danusaputro menjelaskan, Match Arc menyediakan kesempatan bagi startup untuk menghadapi tantangan bisnis melalui solusi berbasis teknologi terbaru, seperti kecerdasan buatan (AI), manajemen kekayaan (wealth management), hingga jejak karbon (carbon footprint).

Dengan format acara yang interaktif, peserta dapat dengan mudah mengidentifikasi sinergi dan peluang kolaborasi.

“Melalui Match Arc, kami ingin menjadi penghubung yang memungkinkan startup dan korporasi berkolaborasi untuk mendorong inovasi bersama yang memiliki dampak signifikan pada transformasi digital,” ujar Eddi, Jumat (13/9/2024).

Lebih lanjut, Eddi menambahkan, acara ini juga menciptakan ruang bagi para startup untuk saling berinteraksi dan berbagi pengalaman melalui sesi networking.

Halaman:
1 2
