Raih Dana Hibah dari DBS, Startup Ini Pasang 50 Sensor Kualitas Udara

JAKARTA - Bank DBS Indonesia menjalin kerja sama strategis dengan startup yang menyediakan alat pengukur kualitas udara secara real-time, terlokalisasi, dan akurat untuk memasang 50 sensor kualitas udara.

Bank DBS Indonesia melalui DBS Foundation mengumumkan empat social enterprise (SE) dan Usaha Kecil Menengah (Small Medium Enterprise/SME) asal Indonesia sebagai pemenang DBS Foundation (DBSF) Business for Impact Grant Award Programme 2023 yang akan mendapatkan dana hibah dengan total senilai SGD710 ribu atau setara dengan Rp8,2 miliar.

Dana hibah, salah satunya diberikan kepada Startup NAFAS, untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan sosial seperti polusi udara, limbah makanan dan plastik, hingga pemberdayaan perempuan.

Consumer Banking Director PT Bank DBS Indonesia Melfrida Gultom mengatakan, pihaknya melalui pilar keberlanjutannya yang kedua, yakni Responsible Business Practice senantiasa berkomitmen untuk menerapkan kebijakan operasional yang ramah lingkungan.

“Untuk mengurangi penggunaan kertas, Bank DBS Indonesia mendorong nasabah untuk beralih ke e-statement, yang mana per Juli 2024, 91% nasabah retail sudah menggunakan layanan ini. Berkat langkah-langkah ini, Bank DBS Indonesia berhasil menurunkan emisi karbon sebesar 322 metrik ton dalam satu tahun, serta memangkas konsumsi energi hingga 62 persen sepanjang tahun 2023,” ujar Melfrida, Selasa (20/8/2024).