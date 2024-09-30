Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini 6 Faktor Utama Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan, Terbanyak Sepeda Motor

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |10:41 WIB
Ini 6 Faktor Utama Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan, Terbanyak Sepeda Motor
Ini 6 Faktor Utama Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - 6 faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas di jalan. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengajak masyarakat hindari faktor-faktor utama kecelakan.

"Kita harus berupaya untuk menghindari faktor risiko utama kecelakaan, setidaknya ada enam faktor utama di antaranya tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, menggunakan ponsel saat berkendara, mengemudi dalam keadaan mabuk, penggunaan truk untuk angkutan orang serta berkendara dengan melawan arah," kata Direktur Sarana Transportasi Jalan, Amirulloh dalam keterangannya, Jakarta, Senin (30/9/2024).

Dia mengatakan angka kecelakaan secara nasional pada tahun 2023 masih tergolong cukup tinggi dengan jumlah kecelakaan lalu lintas mencapai 152.008 kejadian dengan jumlah meninggal dunia sebanyak 27.895 korban.

Adapun sepeda motor menjadi penyumbang kecelakaan tertinggi dengan persentase 76%, disusul oleh angkutan barang sebesar 10% dan angkutan orang 8%. Sementara, mobil penumpang 2%, kendaraan tidak bermotor 2% dan lainnya 1,8%. Dan yang menjadi korban kecelakaan paling banyak adalah masyarakat yang berada pada usia produktif yaitu usia 15-49 tahun.

Dia menuturkan masih banyak tantangan dan upaya-upaya yang harus kita lakukan dalam mewujudkan budaya tertib berlalu lintas berkeselamatan. Untuk mewujudkannya semua pemangku kepentingan harus secara terus-menerus melakukan edukasi dan sosialisasinya dengan harapan mengurangi angka kecelakaan yang cukup tinggi itu.

“Saya mengingatkan baik di pemerintah pusat, daerah, BUMN maupun swasta dapat memberikan edukasi keselamatan jalan dan saya mengajak saudara-saudara sekalian agar menghindari faktor-faktor penyebab utama kecelakan," tegasnya.

Dia berharap hal-hal tersebut dapat mendorong masyarakat untuk selalu memperbaharui pengetahuan dan literasi terkait sikap dan perilaku berkeselamatan dijalan, maka semua orang dapat menjadi pahlawan keselamatan jalan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

(Dani Jumadil Akhir)

