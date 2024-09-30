Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Prajogo Pangestu Melejit Jadi Rp855,3 Triliun

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |07:07 WIB
Harta Kekayaan Prajogo Pangestu Melejit Jadi Rp855,3 Triliun
Harta Kekayaan Prajogo Pangestu. (Foto: Okezone.com/Forbes)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan Prajogo Pangestu sedang melejit hari ini. Kekayaan naik 2,18% atau sekira USD1,2 miliar atau setara Rp18,1 triliun (kurs Rp15.138 per USD).

Dengan demikian, harta kekayaannya mencapai USD56,5 miliar atau setara Rp855,3 triliun. Demikian dilansir dari Forbes.

Prajogo Pangestu mengungguli miliarder lainnya seperti Hartono Bersaudara dan Low Tuck Kwong. Oleh karena itu, Prajogo Pangestu kini menjadi orang terkaya di Indonesia dan menduduki peringkat 26 dalam daftar orang terkaya di dunia 2024 versi Forbes.

Prajogo diketahui memulai bisnis kayu pada akhir 1970. Putra dari seorang pedagang karet ini kemudian membangun usahanya Barito Pacific dan melantai di Bursa Efek Indonesia pada 1993.

Dalam pengembangan bisnisnya, pada 2007 Barito mengakuisisi 70% perusahaan petrokimia Chandra Asri yang juga emiten di BEI.

Kemudian pada 2011, Chandra Asri bergabung dengan Tri Polyta Indonesia dan menjadi produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia.

Thaioil mengakuisisi 15% saham Chandra Asri pada Juli 2021.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
