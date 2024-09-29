Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Low Tuck Kwong Tembus Rp368 Triliun

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |07:19 WIB
Harta Kekayaan Low Tuck Kwong Tembus Rp368 Triliun
Harta Kekayaan Low Tuck Kwong (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Segini harta kekayaan Low Tuck Kwong. Melalui kemampuannya dalam membangun bisnis di sektor energi, ia berhasil menciptakan kerajaan bisnis yang kuat.

Kesuksesan Low menjadikannya salah satu orang terkaya di dunia, yaitu urutan ke-4. Ia merupakan pendiri dari PT. Bayan Resources. perusahaan pertambangan batu bara di Indonesia.

Kariernya dimulai saat bekerja di sebuah perusahaan konstruksi milik sang ayah di Singapura. Tetapi ia memutuskan untuk pindah ke Indonesia dan mendapatkan kesempatan kerja yang lebih besar. Masa jayanya diraih pada saat membeli tambang pertamanya dan menjadi kontraktor bangunan yang sukses besar pada tahun 1997.

Perusahaan Bayan Resources merupakan perusahaan tambang yang berlokasi di Kalimantan. Low Tuck Kwong menjabat sebagai direktur utama dan memiliki 61% saham BYAN. Perusahaan ini sudah resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008.

Saat ini sang “Raja Batu Bara” sedang bekerja sama dengan SEAX global dalam proyek pembangunan kabel bawah laut untuk menghubungkan internet antara Singapura, Malaysia dan Indonesia.

Halaman:
1 2
