Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Antam Turun Rp12.000 Hari Ini

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |09:40 WIB
Harga Emas Antam Turun Rp12.000 Hari Ini
Harga Emas Antam Anjlok. (foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas PT Aneka Tambang (Antam) menurun pada perdagangan di awal Oktober. Emas Antam turun Rp12.000 menjadi Rp1.452.000 per gram.

Sama halnya pada buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan, juga mengalami penurunan Rp12.000 di level Rp1.292.000 per gram dari sebelumnya Rp1.304.000 per gram.

Cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp776.000. Sedangkan, untuk satuan 5 gram berada pada level Rp7.035.000, dan 10 gram sebesar Rp14.015.000.

Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp69.745.000. Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp69.320.000 dan Rp1.392.600.000.

Berikut rincian harga pecahan emas batangan Antam hari ini:

Emas Antam 0,5 gram = Rp776.000

Emas Antam 1 gram = Rp1.452.000

Emas Antam 2 gram = Rp2.844.000

Emas Antam 3 gram = Rp4.241.000

Emas Antam 5 gram = Rp7.035.000

Emas Antam 10 gram = Rp14.015.000

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/622/3174888/emas_antam-NBwg_large.jpg
Harga Emas Logam Mulia Berpotensi Tembus Rp2,3 Juta per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174716/harga_emas_antam-NFdi_large.jpg
Cetak Rekor Lagi! Harga Emas Antam Naik Jadi Rp2.250.000 per Gram, Buyback Rp2.098.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/320/3174573/harga_emas_antam-9a1A_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 5 Oktober Usai Cetak Rekor Tertinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174151/harga_emas-DJO0_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Stagnan, Masih Dijual Rp2.235.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173927/emas_antam-9qOC_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 2 Oktober 2025, Buyback Turun Rp2.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173649/emas_antam-apjM_large.jpg
Cetak Rekor! Harga Emas Antam Naik Lagi Jadi Rp2.237.000 per Gram, Buyback Rp2.084.000
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement