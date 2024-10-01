Harga Emas Antam Turun Rp12.000 Hari Ini

JAKARTA - Harga emas PT Aneka Tambang (Antam) menurun pada perdagangan di awal Oktober. Emas Antam turun Rp12.000 menjadi Rp1.452.000 per gram.

Sama halnya pada buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan, juga mengalami penurunan Rp12.000 di level Rp1.292.000 per gram dari sebelumnya Rp1.304.000 per gram.

Cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp776.000. Sedangkan, untuk satuan 5 gram berada pada level Rp7.035.000, dan 10 gram sebesar Rp14.015.000.

Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp69.745.000. Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp69.320.000 dan Rp1.392.600.000.

Berikut rincian harga pecahan emas batangan Antam hari ini:

Emas Antam 0,5 gram = Rp776.000

Emas Antam 1 gram = Rp1.452.000

Emas Antam 2 gram = Rp2.844.000

Emas Antam 3 gram = Rp4.241.000

Emas Antam 5 gram = Rp7.035.000

Emas Antam 10 gram = Rp14.015.000