Target Rasio Kewirausahaan 8% demi Indonesia Jadi Negara Maju

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM (MenKop UKM) Teten Masduki menekankan pentingnya strategi yang tepat dalam memperkenalkan produk lokal Indonesia ke pasar global.

Teten menyebut adanya pameran UMKM yang mewadahi karya pelaku kreatif Indonesia berupa wastra, kriya, hingga kuliner mencerminkan identitas bangsa.

Di mana selama ini menjadi warisan budaya leluhur Indonesia yang dikenal sebagai negara multikultural terbesar di dunia dengan sosio-kultural dan geografis yang sangat beragam ini dipamerkan dalam sebuah platform yang memungkinkan produk budaya lokal semakin mendunia.

“Potensi besar ini belum sepenuhnya terekspos secara global. Itu mengapa, Cerita Nusantara 2024 hadir untuk menjembatani kekayaan lokal ini dengan pasar dunia,” katanya pada acara Cerita Nusantara 2024 di Jakarta dikutip, Selasa (1/10/2024).

Menteri Teten menuturkan acara ini bukan sekadar perayaan, tetapi juga merupakan strategi untuk memperkenalkan produk lokal kita sebagai bagian dari rantai pasok global.