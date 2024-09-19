Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Investasi di IKN, UMKM Bisa Dapat Lahan 1 Hektare

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |19:37 WIB
Investasi di IKN, UMKM Bisa Dapat Lahan 1 Hektare
OIKN Ajak UMKM Investasi di IKN. (Foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membuka kesempatan pelaku UMKM maupun badan usaha perseorangan untuk ikut berinvestasi atau mengembangkan usahanya di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Plt Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah telah menyiapkan 101 persil atau bidang tanah yang berlokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) khusus untuk para pelaku UMKM atau badan usaha perseroan.

Basuki menjelaskan, tahapan investasi untuk UMKM dan badan usaha perorangan dapat dilakukan melalui portal INVESTARA dengan alokasi luas lahan maksimal 1 hektare.

Menurutnya, kemudahan berusaha dan insentif perpajakan secara prinsip akan diberikan kepada siapapun para investor IKN, terutama investor lokal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Tentunya mekanisme disusun mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang mana selayaknya investor pelopor dengan sedikit modifikasi untuk mendukung geliat UMKM di IKN," kata Basuki dalam keterangan resmi, Kamis (19/9/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/470/3192087/ikn-wcv3_large.jpg
Jadi Destinasi Wisata, Begini Cara Liburan ke IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/470/3190816/ikn-61aL_large.jpg
Apa Kabar Pembangunan IKN sebagai Ibu Kota Politik 2028? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/470/3187698/ikn-fabz_large.jpg
Bangun IKN, Investor Dapat Diskon Pajak hingga 200 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/470/3185846/ikn-9XSG_large.jpg
HGU 190 Tahun di IKN Batal, Basuki: Sampai Sekarang Belum Ada Komplain Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/470/3183081/pns_pindah_ke_ikn-Prqk_large.jpg
Ini 3 Kriteria Utama Pemindahan ASN ke IKN 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/470/3173892/ikn-B1Ix_large.png
Penyebab Kebakaran Hunian Pekerja di IKN, Ini Penjelasan Otorita IKN
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement