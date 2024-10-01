Era Suku Bunga Rendah, Bos OJK Buka-bukaan Kondisi Sektor Keuangan RI

Ketua OJK Mahendra Siregar soal kondisi Sektor Keuangan (Foto: Antara)

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan sektor jasa keuangan Indonesia terjaga stabil.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan kondisi ini terjadi di tengah tren pelonggaran kebijakan moneter, khususnya setelah Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga acuan.

“Kami melihat bahwa stabilitas sektor jasa keuangan terjaga stabil. Pasar keuangan menguat di tengah sentimen positif akibat periode cut-cycle bank sentral,” kata Mahendra dalam Konferensi Pers RDK Bulanan OJK, Senin (1/10/2024).

Kebijakan moneter global yang akomodatif, mendorong kenaikan likuiditas di pasar keuangan, tercermin dari penguatan pasar keuangan global di mayoritas negara. Dari sisi domestik, kinerja perekonomian dinilai masih terkendali dengan tingkat inflasi yang terjaga, dan neraca perdagangan yang tercatat surplus.

Meskipun penurunan suku bunga kebijakan mendorong sentimen positif di pasar keuangan, OJK menyoroti sinyal pelemahan kinerja perekonomian global, seiring tensi geopolitik yang masih tinggi dan tekanan terhadap harga komoditas.