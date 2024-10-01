Profil Annisa Mahesa, Anggota DPR Berusia 23 Tahun yang Punya Harta Kekayaan Rp5,8 Miliar

Profil Annisa Mahesa, Anggota DPR Termuda Berusia 23 Tahun yang Punya Harta Rp5,8 Miliar (Foto: Tangkapan Layar)

JAKARTA - Profil Annisa Maharani Alzahra Mahesa yang menjadi anggota DPR termuda periode 2024-2029. Annisa Mahesa dilantik menjadi anggota DPR hari ini yang baru berusia 23 tahun 2 bulan 15 hari per 1 Oktober 2024.

Annisa Mahesa merupakan putri almarhum politikus Partai Gerindra Desmond J Mahesa. Annisa lahir di Jakarta pada 17 Juli 2001.

Annisa merupakan anggota legislatif (caleg) dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan (dapil) Banten II. Dirinya lolos ke Senayan setelah meraup 122.470 suara pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

"Harapanku nanti, aku bisa memperjuangkan isu-isu penting yang relevan dengan kita semua, seperti pendidikan, ekonomi digital, serta kesejahteraan perempuan dan anak,” kata Annisa dalam unggahan akun Instagram dikutip.

Harta Kekayaan Annisa Mahesa

Harta kekayaan Annisa Mahesa mencapai Rp5.870.445.000 atau Rp5,87 miliar. Harta kekayaan ini terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp2.571.445.000 atau Rp2,57 miliar yang tersebar di Kota Serang hingga Pandeglang.

Annisa Mahesa tercatat memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp2,2 miliar yaitu Mobil Lexus Tahun 2019, harta bergerak lainnya Rp536,5 juta, kas dan setara kas Rp562,5 juta dan tidak mempunyai utang. Dengan demikian total harta kekayaan Annisa Mahesa mencapai Rp5.870.445.000 atau Rp5,87 miliar.