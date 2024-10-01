Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Profil dan Harta Kekayaan Larasati Moriska: Anggota DPD RI Termuda Berusia 22 Tahun, Cucu Mantan Bupati Nunukan

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |19:01 WIB
Profil dan Harta Kekayaan Larasati Moriska (Foto: Tangkapan Layar)
JAKARTA - Profil dan harta kekayaan Larasati Moriska, anggota DPD RI termuda periode 2024-2029 yang baru berusia 22 tahun. Larasati Moriska merupakan anggota DPD terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Utara.

Larasati Moriska lahir di Nunukan, Kalimantan Utara pada 1 Januari 2002. Pada Pileg 2024, Larasati menjadi anggota DPD RI karena meraih 45.559 suara.

Larasati Moriska baru saja menyelesaikan pendidikannya di Universitas Prasetiya Mulya, Tangerang. Larasati merupakan anak dari pasangan Asni Hafid dan Nardi Aziz.

Keluarga besar Larasati memang berkecimpung di dunia politik. Kedua orangtua Larasati Moriska bukan sosok sembarangan. Sang ayah Nardi Azis adalah mantan Ketua DPRD Nunukan periode 2009-2014, sementara sang ibu Asni Hafid adalah anggota DPD periode 2019-2024 dari Kalimantan Utara.

Kakeknya, H Abdul Hafid Achmad, merupakan Bupati Nunukan pertama yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPW Partai Nasdem di Kaltara. Sang nenek, Hj Rahma Leppa kini menjabat Ketua DPRD Nunukan, sekaligus Ketua DPD Partai Hanura Nunukan.

Harta Kekayaan Larasati Moriska

Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). harta kekayaan Larasati Moriska mencapai Rp242,7 juta. LHKPN ini disampaikan pada 3 September 2024 untuk mendaftar sebagai calon anggota DPD RI Kalimantan Utara.

Halaman:
1 2
