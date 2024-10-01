Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Mengenal Orang Terkaya di Dunia yang Berasal dari Keluarga Miskin

Fadhila Khairunnisa , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |08:39 WIB
Mengenal Orang Terkaya di Dunia yang Berasal dari Keluarga Miskin
Mengenal Orang Terkaya Dunia Berasal dari Keluarga Miskin. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA – Orang-orang terkaya dunia sering kali hanya dilihat seberapa banyak hartanya. Namun ternyata ada kisah inspiratif dari perjalanan para orang kaya sampai saat ini.

Di balik orang-orang terkaya dunia ini, ada kisah menarik bahwa mereka tidak terlahir dari keluarga berada. Melainkan beberapa dari mereka mengalami masa sulit dan jatuh bangun dalam hidupnya.

Dengan kerja keras dan pantang menyerah, akhirnya mereka mendapatkan kesuksesan dan ini menunjukkan bahwa keberhasilan memerlukan proses, usaha, dan dedikasi yang tinggi.

Berikut daftar orang terkaya di dunia yang berasal dari keluarga miskin:

1. Larry Ellison

Kekayaan Larry Ellison mencapai USD202,2 miliar.

Larry Ellison berasal dari keluarga miskin. Ellison diadopsi oleh seorang ibu tunggal dan dibesarkan di Chicago.

Dia banyak mengalami tantangan besar dalam hidupnya, sampai pada akhirnya ia menjadi salah satu pendiri dari perusahaan perangkat lunak Oracle Corporation.

2. Sergey Brin

Kekayaan Sergey Brin mencapai USD129,6 miliar.

Kisah hidup Sergey Brin ini berawal dari bermigrasi dari Rusia ke Amerika Serikat di usia yang sangat muda bersama dengan orang tuanya.

Dia berasal dari keluarga miskin dan tetap berjuang sampai menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Sampai pada akhirnya Sergey Brin dapat mendirikan Google, sekarang Alphabet Inc.

Halaman:
1 2
