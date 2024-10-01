Transaksi Digital, Solusi Efektif bagi Bisnis Online

JAKARTA - Perkembangan teknologi khususnya pada bidang bisnis menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat dalam melakukan pembayaran mengalami perubahan. Dari yang biasanya membayar menggunakan uang tunai atau cash, kini berganti menggunakan transaksi digital, terlebih lagi dalam hal transaksi bisnis online.

Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian dari perusahaan riset global asal Prancis, Ipsos pada Februari 2020 lalu yang menyatakan bahwa, transaksi digital di Indonesia telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari generasi milenial yang lahir di tahun 1980 hingga 1996; dan Gen Z yang lahir di tahun 1997 hingga 2002.

Tak heran, saat melihat potensi transaksi digital begitu besar pelaku usaha baik dari skala mikro, kecil, menengah, hingga besar dapat melihat pertumbuhan transaksi digital sebagai peluang untuk meningkatkan penjualan dalam bisnis online.

Pergeseran kebiasaan masyarakat dalam hal pembayaran menggunakan transaksi digital ini berhubungan dengan promosi, kenyamanan, keamanan, kepraktisan, inovasi, layanan pelanggan, dan dapat diterima di mana-mana.

Tidak lupa saat menjalankan bisnis online, terdapat beberapa persyaratan legalitas yang perlu dipenuhi seperti NPWP, Nomor Induk Berusaha (NIB), pendaftaran merek dan sebagainya agar ketika kegiatan usahamu semakin besar berada di bawah payung hukum sesuai peraturan pemerintah.

Di era modern seperti sekarang, tak perlu bingung lagi untuk mencari layanan legal terpercaya yang bisa membantu mengurusi semua kebutuhan legalitas usahamu saat usahamu semakin membesar, Anda bisa percayakan kepada Kontrak Hukum.

Sebagai platform digital legal di Indonesia, Kontrak Hukum telah menjadi andalan bagi banyak pebisnis bisnis online di Tanah Air dalam mengelola kebutuhan legalitas mereka. Mulai dari layanan pendirian badan usaha, pendaftaran merek, hingga pengurusan dokumen legalitas lainnya, Melalui dukungan profesional dan sistem yang efisien, platform ini memudahkan para pelaku usaha untuk fokus pada pengembangan bisnis tanpa harus khawatir soal legalitas.

Nah sebelum terjun ke penggunaan transaksi digital, tentu pelaku usaha perlu memahami terlebih dahulu mengenai jenis-jenis, kekurangan dan kelebihan, hingga manfaatnya bagi bisnis mereka. Penasaran? Yuk simak penjelasannya berikut!

Apa Itu Transaksi Digital?

Secara definisi, transaksi digital adalah salah satu perkembangan teknologi yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran melalui perangkat yang digunakan, seperti melalui internet dan difasilitasi melalui sebuah aplikasi, baik yang tersedia dalam smartphone maupun dalam bentuk website.

Seiring berkembangnya zaman, kini sangat banyak transaksi yang bisa dilakukan secara digital karena adanya dukungan dan perlindungan dari pemerintah dan lembaga keuangan resmi. Salah satunya yang paling populer adalah melalui e-wallet yang bisa dilakukan melalui barcode, nomor ponsel maupun dengan bantuan bank.