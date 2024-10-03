Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jadi Wakil Ketua MPR, Rusdi Kirana Punya Harta Kekayaan Rp2,6 Triliun

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |15:23 WIB
Jadi Wakil Ketua MPR, Rusdi Kirana Punya Harta Kekayaan Rp2,6 Triliun
Harta kekayaan Rusdi Kirana Wakil Ketua MPR RI (Foto: Okezone)
JAKARTA Harta kekayaan Rusdi Kirana yang resmi dilantik sebagai Wakil Ketua MPR RI. Rusdi Kirana merupakan Bos Lion Air Group dan kini menjabat sebagai Wakil Pimpinan MPR.

Melansir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (e-LHKPN) yang dilaporkan 9 Juli 2024, Rusdi Kirana memiliki harta kekayaan sebesar Rp2,6 triliun. Harta tersebut terdiri dari tanah, kendaraan hingga surat berharga.

Berikut adalah rincian harta kekayaan Rusdi Kirana Wakil Ketua MPR yang dirangkum Okezone, Kamis (3/10/2024).

Harta tanah dan bangunan senilai Rp289 miliar yang terdiri dari:

1. Tanah dan Bangunan Seluas 202 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp397.540.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp278.703.480

3. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/70 m2 di NEGARA SINGAPURA, HASIL SENDIRI Rp12.340.785.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/80 m2 di NEGARA SINGAPURA, HASIL SENDIRI Rp14.102.361.744

5. Tanah dan Bangunan Seluas 2010 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp29.000.000.000

6. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/170 m2 di NEGARA SINGAPURA, HASIL SENDIRI Rp182.581.740.600

7. Tanah dan Bangunan Seluas 6000 m2/500 m2 di NEGARA MALAYSIA, HASIL SENDIRI Rp8.728.365.455

8. Tanah dan Bangunan Seluas 1124 m2/350 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp34.722.458.349

9. Tanah dan Bangunan Seluas 86 m2/74 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp2.600.000.000

10. Tanah dan Bangunan Seluas 504 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp4.342.000.000

