HOME FINANCE HOT ISSUE

Kontribusi Ekonomi Digital Indonesia Diprediksi Tembus Rp4.724,5 Triliun di 2030

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |16:28 WIB
Kontribusi ekonomi digital ke PDB (Foto: MPI)
JAKARTA - Kontribusi ekonomi digital Indonesia diprediksi tembus USD210 miliar hingga USD306 miliar atau setara Rp3.242,8 triliun-Rp4.724,5 triliun pada 2030. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi mengatakan, kurang lebih 6 tahun mendatang Indonesia mampu mencatatkan ekonomi digital yang bernilai jumbo tersebut.

Potensi keekonomian itu didorong oleh sektor E-commerce, transportasi online, dan makanan/minuman berbasis digital, perjalan online, dan media online.

“Di Indonesia, kontribusi ekonomi digital terhadap PDB diprediksi mencapai USD210 miliar sampai USD306 miliar di tahun 2030. Hanya 6 tahun berselang,” ujar Budi Arie saat Sarasehan bersama Kadin, Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2024).

“Yang didominasi oleh sektor E-commerce, transportasi, dan makanan, perjalanan online, dan media online, semua serba online, kecuali suami istri, tetap. Tetap saya sarankan untuk manual, dan tradisional, ortodoks, jangan digital, karena itu berbahaya,” paparnya.

Di 2030, di Indonesia juga diperkirakan memimpin sektor layanan keuangan digital atau digital financial services. Perkiraan ini berdasarkan perkembangan teknologi dan informasi (TIK) di dalam negeri yang dinilai mampu menarik investor asing.

Halaman:
1 2
