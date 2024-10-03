Tol Serang-Panimbang Percepat Pembangunan Sekolah Terdampak

JAKARTA – PT Wijaya Karya Serang-Panimbang, sebagai pengelola Jalan Tol Serang-Panimbang (Tol Serpan), berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dengan mempercepat pembangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pasir Kadu yang terdampak proyek tol.

Pembangunan sekolah ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atas dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan infrastruktur. Hingga saat ini, progres pembangunan fisik bangunan pengganti telah mencapai 18,36%.

Manajer Produksi PT Wijaya Karya Serang-Panimbang, Gita Wahyu R menyatakan pihaknya menyadari bahwa pembangunan infrastruktur harus sejalan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk membangun kembali SDN Pasir Kadu dengan kualitas yang lebih baik, sehingga dapat menjadi lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif bagi para siswa,” katanya, Kamis (3/10/2024).

Dalam pembangunan SDN Pasir Kadu, Tol Serpan mengutamakan kualitas bangunan dengan menggunakan material yang berkualitas dan desain yang modern. Fasilitas sekolah juga akan dilengkapi dengan berbagai sarana penunjang pembelajaran yang memadai, seperti perpustakaan, musala, dan ruang kelas yang nyaman.